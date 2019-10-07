В Госдуме назвали дату возвращения допрошенного в США депутата

Допрошенный в США депутат Госдумы Инга Юмашева вернется в Россию во вторник, 8 октября. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что завтра коллега Юмашева прилетит на родину. Мы с ней встретимся, обсудим произошедшее», — сказал он, подчеркнув, что считает случившееся беспределом.

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Володин также рассказал, что в нижней палате парламента считали поездку Юмашевой в США рядовой. «Когда ей выдали визу, мы считали, что все идет как обычно», — добавил он.

Ранее Володин заявлял, что действия американских спецслужб в отношении Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка заслуживают осуждения. «Действия Соединенных Штатов Америки — это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств», — говорил он.

Накануне, 6 октября, стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс». По словам посла России в США Анатолия Антонова, ей задавали «неприемлемые вопросы».

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