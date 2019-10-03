Путин переселил Госдуму

Президент России Владимир Путин поручил временно разместить Государственную думу в московском Доме союзов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новое место работы российских депутатов расположено по адресу: Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1, по соседству со зданием Госдумы. Обеспечить временное размещение поручено управлению делами президента России.

24 сентября принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что в общей сложности на 2020 год Минфин предусмотрел бюджетное финансирование на временное размещение в размере 389 миллионов рублей, на 2021-й — 388 миллионов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты переедут в Дом союзов на время реконструкции основного здания. Работа нижней палаты парламента из-за этого остановлена не будет. В Доме союзов будут проводиться пленарные заседания, поскольку там есть два больших зала — Колонный и Октябрьский. Первый рассчитан на 1264 места, второй — на 448 мест. Аренда Колонного зала стоит от 600 тысяч до миллиона рублей в сутки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!