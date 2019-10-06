ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщает РИА Новости.

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил агентству, что Юмашеву на протяжении часа допрашивал сотрудник американской разведки. По его словам, депутату задавали «неприемлемые вопросы». Антонов рассказал, что Юмашевой предложили встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке и продолжить общение.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными», — заявил посол. Он добавил, что невозможно представить задержание российской стороной кого-то из конгресса или сената. По мнению Антонова, США пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс».

Российское посольство уже направило ноту протеста в Госдепартамент.

Российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» пройдет в США 6 октября. Ранее сообщалось, что США не выдали визы российским дипломатам для участия в форуме.

В сентябре Москва возмутилась отсутствием виз для десяти дипломатов, из-за чего они не смогли принять участие в Генассамблее ООН.

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