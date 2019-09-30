Россия обдумает асимметричный ответ американцам в «визовой войне»

Россия обдумывает возможный асимметричный ответ США на то, что российская делегация в Генассамблее ООН не получила въездные визы для участия в сессии в Нью-Йорке. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Асимметричность ответа — тоже вариант, мы будем над этим думать дальше, но сейчас, конечно, прозвучал очень тревожный звонок в отношении того, что могут себе позволить США применительно к ООН», — ответил дипломат на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что это не просто провокация по отношению к представителям России, а демонстрация пренебрежения американской стороны к ООН.
Он также рассказал о «визовой войне» между Россией и США: по его словам, Соединенные Штаты намеренно создают трудности с документами для работников российского дипломатического ведомства. Россия отвечает американской стороне «зеркально», но призывает договариваться, а не пытаться «разговаривать с позиции силы».
25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил перенести все международные мероприятия с территории США на более устойчивые площадки. Он также связал это с отказом выдать визы российской делегации.
Днем ранее сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.