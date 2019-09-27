Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США. Его слова приводит журнал «Международная жизнь».

Замминистра пояснил, что такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН. По его словам, Россия уже внесла предложение о переносе заседаний из Нью-Йорка и ждет ответа других членов международного сообщества.

Рябков назвал отказ США выдать визы «абсолютно недостойным фарсом» и подчеркнул, что от «американского высокомерия» страдает не только Россия. «Это новое качество пренебрежения любыми нормами, новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене», — сказал дипломат.

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25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил перенести все международные мероприятия с территории США на более устойчивые площадки. Он также связал это с отказом выдать визы российской делегации.

Днем ранее российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.

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