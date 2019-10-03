США снова оставили российских дипломатов без виз

Российские дипломаты не получили американские визы для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз, и даже прямого отказа в выдаче виз, приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что площадка, на которой проводится форум, — бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии, существовавшая с 1812 по 1841 год.

24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации, отправлявшейся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.

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