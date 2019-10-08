Вернувшаяся из США депутат Госдумы прокомментировала свой допрос

Депутат Госдумы Инга Юмашева считает свой допрос в аэропорту Нью-Йорка и невыдачу виз членам российских делегаций для поездок на Генассамблею ООН и на форум «Диалог Форт-Росс» тенденцией в отношениях между Россией и США. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС во вторник, 8 октября.

По ее словам, российская сторона должна продолжать попытки выстроить конструктивное взаимодействие с Вашингтоном и не «поддаваться на такого рода провокации». Парламентарий отметила, что следует разделять «американский народ с богатой историей, с традициями и действия узких политических кругов, отдельных лиц, которые преследуют свои интересы, пиарятся на российской теме и пытаются как-то заработать на этом очки».

«К сожалению, это норма, мы должны смотреть в будущее», — заключила Юмашева.

6 октября стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту Нью-Йорка. По словам посла России в США Анатолия Антонова, ей задавали «неприемлемые вопросы». Он добавил, что невозможно представить задержание российской стороной кого-то из Конгресса или сената.

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