Российским компаниям позволят быть скрытными

Компании, зарегистрировавшиеся в одном из двух «российских офшоров», смогут в скором будущем не раскрывать данные о собственниках в общем порядке. Соответствующий законопроект с поправками в закон об обществах с ограниченной ответственностью подготовило Минэкономразвития, он опубликован на Федеральном портале нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что ООО, зарегистрированные в специальных административных районах (САР) или на территориях опережающего развития (ТОР), получат право не вносить сведения о собственниках и доле каждого из них в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГЮРЛ). Вместо этого информация будет храниться у регистраторов. Наименование и другие данные регистраторов в свою очередь будут указываться в ЕГЮРЛ.

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Изменения нужны для того, чтобы обезопасить собственников российских предприятий от западных санкций, которые могут применяться за сотрудничество с действующими участниками санкционных списков.

САР были созданы в прошлом году на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке. Зарегистрированные там резиденты получают льготы оп налогам на прибыль и дивиденды. При этом резидентом может стать только иностранная компания, прежде зарегистрированная в стране-члене международных организаций по борьбе с отмыванием денег.

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