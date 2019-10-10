Чеченцы извинились в телеэфире за слухи в соцсетях

Двое жителей Чечни принесли извинения в эфире республиканского телевидения за то, что сообщили ложную информацию о похищении ребенка в городе Курчалой. Во время покаяния рядом с ними стояли силовики, сообщает «Кавказский узел».

Сюжет с участием двух героев, главы ОМВД по Курчалоевскому району и еще трех людей в форме был показан по телеканалу «Грозный» 9 октября и на следующий день опубликован в YouTube. В ролике местные жители сначала выслушали разъяснительную речь начальника отдела полиции, а потом начали извиняться за то, что через мессенджер WhatsApp отправили аудиосообщения с информацией о событии, свидетелями которого они не были.

Мужчина, которого силовики назвали одним из авторов слухов, сообщил, что он «поверил сплетням посторонних людей». «Я очень раскаиваюсь. Я узнал, что это неправда, и опозорился перед соотечественниками», — сказал он.

Стоящая рядом с ним женщина добавила, что она была уверена, что похищение было, поэтому разослала сообщение. «Когда узнала, что неправда, раскаялась. Прошу прощения. Не нужно говорить того, чего сам не видел», — закончила чеченка.

Для проверки факта пропажи ребенка журналисты канала и полицейские приехали к этой семье. В сюжете отмечалось, что подобные слухи появились из-за того, что двухлетний ребенок пошел гулять на улицу, и мать его громко звала.

В первой половине октября было еще как минимум два случая публичных извинений в Чечне. Один молодой человек просил прощения за свои слезы на свадьбе сестры, второй — за песню «гори-гори ярко» во время пожара в торговом центре «Гранд-Парк» в Грозном.

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