Власти Подмосковья поделились опытом развития спортивной инфраструктуры

Подмосковье входит в число лидеров среди регионов по темпам развития спортивной инфраструктуры, заявил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 10 октября.

«Это обеспечивается за счет строительства новых спортобъектов и реконструкции уже существующих», — рассказал министр, отметив, что опыт Московской области будет полезен другим субъектам.

По его словам, в ходе реализации региональной программы в первом полугодии в эксплуатацию введены две ледовые арены — в Селятине и Наро-Фоминске. В скором времени начнут работу два крупных физкультурно-оздоровительных комплекса, добавил он.

Всего в планах до 2023 года значится строительство и обновление порядка 40 масштабных объектов спортивной инфраструктуры, говорится на сайте областного правительства.