Названы российские регионы с наибольшим числом алкоголиков

Чукотка стала лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма среди местного населения — 29 диагнозов на 10 тысяч совершеннолетних жителей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Минздрава.

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На втором месте оказалась Якутия с 23 случаями на 10 тысяч человек (в сумме тысяча алкозависимых на всю республику), на третьем — Ненецкий автономный округ с 20 случаями на 10 тысяч граждан.

Шесть из десяти самых зависимых от алкоголя регионов находятся на Дальнем Востоке. Там же зарегистрирована самая высокая алкогольная смертность.

Всего в 2018 году более двух миллионов россиян обратились за медицинской помощью из-за злоупотребления спиртным — это 1,4 процента населения страны. Почти у 76 тысяч человек диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз» был поставлен впервые. Каждый четвертый из этих 76 тысяч живет в Поволжье, каждый десятый — в Башкирии, Татарстане, Пермском крае и Пензенской области.

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