Военный самолет с россиянами разбился в Конго

В экипаже военного грузового самолета Ан-72, разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК), по предварительным данным, были россияне. Об этом со ссылкой на пресс-атташе посольства России в стране Наталью Кононову сообщает РИА Новости.

«Мы находились в постоянном контакте с официальными властями ДРК на предмет установления гражданской принадлежности пилотов, и, по предварительным данным, выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются», — приводит агентство ее слова.

Ранее сообщалось, что транспортный самолет, обеспечивавший перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, пропал с радаров во время очередного перелета. На борту, предположительно, были восемь человек — четыре члена экипажа и четыре пассажира, в числе которых — сотрудники охраны президента и его личный водитель.

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