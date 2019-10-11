Российский рынок облачных технологий вырастет в ближайшее время на треть

Российский рынок облачных технологий за последние три года вырос на 44 процента и его объем в настоящее время оценивается примерно в 800 миллионов долларов. Об этом заявил в ходе лекции «Облачные технологии как неотъемлемая часть бизнеса» на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 в Сочи генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов. По его словам, в ближайшее время прогнозируется рост рынка еще на 30-35 процентов.

По словам Сорокоумова, задача Sbercloud — создать конкурентную глобальным облачным компаниям продуктовую линейку и закрыть потребность рынка в облачных решениях.

Согласно исследованию IDC, рынок облаков будет расти на 22,3 процента в год и к 2023 году увеличится вдвое — с сегодняшних 229 миллиардов долларов до 500 миллиардов долларов. Возможно, это сделает его крупнейшим IT-бизнесом в мире.

