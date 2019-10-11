Китай пустит к себе иностранные деньги

Власти Китая полностью снимут запрет на иностранное владение местными финансовыми компаниями к декабрю 2020 года, пишет CNBC со ссылкой на китайскую Комиссию по регулированию ценных бумаг.

Полностью ограничения на владение финансовыми организациями со стороны иностранцев будут сняты 1 декабря 2020 года. До этого в два этапа будут сняты барьеры в отдельных отраслях.

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Так, с 1 января иностранные инвесторы смогут владеть китайскими компаниями, которые специализируются на торговле фьючерсами. С 1 апреля эти же ограничения будут сняты для управляющих компаний взаимных фондов — аналогов российских паевых инвестиционных фондов.

О будущей реформе летом рассказывал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, однако тогда он не называл ее точных сроков.

Наличие препятствий для иностранных граждан и компаний на владение китайскими предприятиями стало одним из поводов для претензий президента США Дональда Трампа к Пекину, которые впоследствии вылились в торговую войну. При этом нынешняя реформа не затронет производственный сектор, в компании которого иностранцы по-прежнему смогут инвестировать только с ограничениями.

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