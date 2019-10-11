Путин предупредил страны о разработке новых ракет

Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, так как этот тип оружия уже есть в распоряжении американских военных, заявил президент России Владимир Путин на совете глав государств СНГ в Ашхабаде. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 11 октября.

По его словам, соответствующее обращение направлено «главам многих стран».

«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать», — сказал он.

Ранее в пятницу в ходе выступления российский лидер выразил обеспокоенность в связи с возможным размещением США ракет средней дальности в Азии. Он указал на ясность в вопросе о том, кто является целью номер один.

4 октября Путин анонсировал зеркальный ответ на появление американских ракет средней и малой дальности в Азии. Информация о том, что США обсуждают с союзниками эту возможность, появилась в прессе в августе.

Заключенный между странами более 30 лет назад Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности истек 2 августа 2019 года. Вашингтон вышел из договора, обвинив российскую сторону в нарушении условий соглашения.

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