90 процентов крупных российских компаний заявили о готовности к работе в облаке

Девять из десяти крупных российских компаний готовы к использованию «облачных» услуг. Об этом заявил в ходе лекции «Облачные технологии как неотъемлемая часть бизнеса» на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 в Сочи генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов. По его словам, облачные технологии на 30 процентов эффективнее обычных IT-решений.

Все глобальные компании из рейтинга Fortune 500 уже используют облачные сервисы. В России 90 процентов крупных российских компаний готовы к использованию облачных услуг, отметил Сорокоумов.

В рамках Finopolis 2019 SberCloud представил два решения для финтех-компаний и российских банков. «Виртуальный ЦОД» — это облачное решение для бизнеса, которое позволяет компаниям отказаться от дорогостоящего строительства собственной IT-инфраструктуры в пользу облака, таким образом, сокращая до 30 процентов расходов на хранение и обработку данных.

AI Cloud — уникальное на российском рынке решение для крупных компаний и государственных структур, позволяющее в кратчайшие сроки получить весь необходимый инструментарий и мощности для работы с большими данными и машинным обучением.

Облачный бизнес не просто растет. По расчетам компании Cisco, к 2021 году 94 процента рабочих операций будут выполняться в облачной инфраструктуре.

