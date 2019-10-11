Гендиректор SberCloud рассказал о плюсах облачных технологий

«Облачные технологии необходимы в первую очередь стартапам, чтобы в условиях крайне ограниченных ресурсов они концентрировали усилия на разработке продукта, — заявил на сессии «Зачем финтеху облака?» форума Finopolis 2019 генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов. — Когда в команде сильные ограничения по людям по времени по финансовым ресурсам, другого инструмента как облака просто нет». По его словам, 7 из 11 технических IPO в мире провели компании, которые даже не пытались создавать собственную IT-инфраструктуру, они создавали свой продукт сразу в «облаке».

В России также стал неаблюдаться тренд на использование «облаков». И в настоящее время только начинает складываться культура потребления подобных сервисов. Рынок облачных технологий оценивается в России в 800 миллионов долларов, при этом он растет примерно на 30 процентов в год.

