Пьяная веганка съела курицу и обратилась в полицию

Веганка подала заявление в полицию на друзей, которые обманом заставили ее съесть куриные наггетсы. Пост об этом она опубликовала на Reddit.

Анонимная пользовательница Reddit написала, что ей 24 года, и она не ела мясо с трех или четырех лет после того, как узнала, как его производят.

Девушка рассказала, что была с друзьями на вечеринке и выпила много алкоголя. Приятели решили разыграть ее и обманом накормили ее куриными наггетсами.

Они сказали девушке, что наггетсы сделаны из специальной веганской курицы. Пользовательница отметила, что наггетсы понравились ей, но исключительно из-за того, что в тот момент она была пьяна.

На следующий день сестра веганки прислала ей ссылку на видео в Snapchat, на котором теперь уже бывшие друзья показывали ей упаковку наггетсов и убеждали ее съесть их. Потом шутники издевались над своей жертвой, передразнивая ее реакцию после того, как она поняла, что съела мясо.

Девушка сохранила это видео на свой телефон и подала заявление в полицию.

Многие пользователи Reddit поддержали ее решение обратиться в полицию. Другие считают, что девушка излишне бурно отреагировала на неудачный, но безобидный розыгрыш.

Ранее сообщалось, что канадский пожарный подал жалобу на своего работодателя за то, что его не обеспечили веганской едой во время борьбы с лесными пожарами. Руководство знало, что он является веганом уже на протяжении 20 лет, однако не позаботилось о том, чтобы спасатель получил качественное питание: мужчина питался орехами, фруктами и белковыми батончиками.

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