Появилось видео с места убийства школьницы в Саратове

Тело девятилетней школьницы в Саратове обнаружили примерно в 70 метрах от дома, где она жила. Видео с места преступления опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что в районе поиска полицейские нашли вещи, которые могли принадлежать девочке — детскую одежду и обувь.

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Ранее подозреваемый в убийстве девочки заявил, что совершил преступление из-за гаража. По его словам, несколько месяцев назад он заприметил заброшенное строение, поменял там замок и завладел им. Мужчина рассказал, что 9 октября проходившая школьница спросила, принадлежит ли ему этот гараж. Задержанный предположил, что это имущество семьи девочки, испугался разоблачения и убил ребенка.

У отдела полиции, куда доставили подозреваемого в преступлении, собрался стихийный митинг, во время которого местные жители пытались отбить мужчину у полицейских и совершить самосуд. Сотрудники правоохранительных органов защитили его.

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