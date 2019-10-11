Зеленского укололи в горло на рекордной пресс-конференции

Президенту Украины делали уколы в горло, благодаря которым он выдержал 14-часовой пресс-марафон. Об этом он сам признался журналистам, передает издание «Украинские новости».

Он пояснил, что его слабым местом являются голосовые связки. Чтобы сохранить голос до конца, ему пришлось ставить специальные инъекции. «Мы подготовились, приехали специалисты, которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос — вернем», — сказал он, сопровождая фразу жестом, имитирующим укол.

Ранее стало известно, что Зеленский установил рекорд по общению с прессой. Ему вручили сертификат, в котором достижение было описано как «самая продолжительная в мире пресс-конференция президента».

Пресс-конференция проходила в фудкорте Kyiv Food Market («Киевский продуктовый рынок»). Зеленский отвечал на вопросы групп журналистов по семь-десять человек. У каждой такой группы было примерно по полчаса на то, чтобы пообщаться с президентом.

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