У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль

Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Женщину направили на компьютерную томографию, которая выявила опухоль яичника, доходившую до нижних отделов легких. Злокачественное новообразование достигло размеров 50 на 40 сантиметров.

Хирурги приняли решение удалить матку с придатками и большой сальник. После несколько дней в больнице пациентку выписали в удовлетворительном состоянии, порекомендовав регулярно проверяться у врачей для предупреждения повторного образования опухоли.

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