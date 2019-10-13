Стюардесса рассказала о предпочтениях занимающихся сексом в самолете пассажиров

Стюардесса Хизер Пул, написавшая книгу о работе в авиакомпании, рассказала о предпочтениях занимающихся сексом в самолете пассажиров. Об этом пишет Express.

По словам бортпроводницы, в последнее время она стала замечать, что люди перестали пользоваться туалетом, чтобы уединиться. «Я обратила внимание на то, что все больше и больше людей не идут в уборную, предпочитая заниматься сексом прямо на своих местах», — пояснила Пул.

Она добавила, что в таких случаях пассажиры прикрываются пледом и начинают покачиваться из стороны в сторону, поэтому всем совершенно очевидно, чем они занимаются. Чтобы бороться с этим, некоторые стюардессы начинают ходить по проходу с фонариком или становятся неподалеку от пары и громко кашляют.

Пул отметила, что действия пассажиров на борту лайнера противоречат правилам безопасности, но не являются незаконными. «Однако незаконным считается невыполнение указаний бортпроводников. Поэтому, если стюардесса попросит вас прекратить, вам немедленно придется остановиться», — заключила Пул.

В мае австралийский телеведущий Даррен Макмаллен сделал серию публикаций в Instagram, на которых видно, как мужчина и женщина, сидящие впереди него, занимаются сексом. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Jetstar. По словам Макмаллена, сперва действия парня с девушкой были не очень заметны, а затем их кресла начали трястись.

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