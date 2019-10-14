Мужчина 18 лет прожил с пулей в мочевом пузыре

В США врачам удалось извлечь из мочевого пузыря пациента пулю спустя 18 лет после того, как она попала в орган. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2001 году мужчине прострелили мочевой пузырь, но тогда хирурги не смогли удалить пулю, так как сочли операцию слишком рискованной. Они ввели пациенту катетер, и тот пользовался им две недели, после чего его не беспокоили боли в органе.

Со временем вокруг пули в мочевом пузыре образовался камень, и мужчина начал испытывать стреляющую боль при мочеиспускании. Через год мучений он обратился к врачам. Медики осмотрели мочевой пузырь пациента и обнаружили камень.

Хирурги провели 42-летнему мужчине цистолитолапаксию — операцию по отмыванию и отсасыванию осколков мочевого камня. Они использовали лазер, чтобы распилить пулю и разрушить наслоившийся на нее камень.

В результате они извлекли фрагмент пули размером 30 на 25 миллиметров. Он имел острые углы и нанес бы повреждения пациенту, если бы прошел сквозь шейку мочевого пузыря и уретры.

Хирурги удалили оставшиеся фрагменты, сделав разрез брюшной полости. Извлеченную пулю передали полиции.

Ранее сообщалось, что в Индии врачам удалось извлечь пулю, застрявшую в дыхательных путях пациента. Врачи предположили, что пуля изначально попала в левую щеку мужчины и «замедлилась», после чего пациент потерял сознание и в этом состоянии вдохнул ее.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!