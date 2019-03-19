Подстреленный в щеку индиец вдохнул пулю и выжил

В Индии врачам удалось извлечь пулю, застрявшую в дыхательных путях пациента. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пострадавшего с несколькими пулевыми ранениями доставили в больницу города Гургаон, штат Харьяна. 45-летний пациент был без сознания. Доктора осмотрели его и обнаружили три пулевых ранения: в животе, на локте и на подбородке. В первых двух случаях медикам удалось найти и извлечь пулю, однако в ране на подбородке снаряда не оказалось.

Фото: Respiratory Medicine Case Reports 1 /2

Врачи сделали индийцу рентгеновский снимок и обнаружили, что пуля застряла в его трахеобронхиальном дереве. Ее извлекли в два этапа: сначала с помощью щипцов достали оболочку, а затем вынули сердечник, используя инструмент для удаления желчных камней. Хирург Ашиш Пракаш (Ashish Prakash) отказался от бронхоскопии из-за серьезных травм на лице пациента.

Мужчина выжил, врачам также удалось спасти его от инвалидности.

Хирург предположил, что пуля изначально попала ему в левую щеку и «замедлилась». Затем пациент потерял сознание и в этом состоянии вдохнул ее.

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