Пистолет остановил пулю и спас полицейского

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, кобура с пистолетом спасла полицейского от летевшей в него пули. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Инцидент произошел в понедельник, 19 ноября. Полицейские выехали на вызов по поводу массовой стрельбы в одной из больниц города. 32-летний мужчина намеревался убить одного из докторов — свою бывшую девушку, расторгшую помолвку. В ходе инцидента погибли две сотрудницы больницы, в том числе та самая девушка, и один полицейский, сам стрелок был ликвидирован.

Однако погибших могло быть и больше, если бы выпущенная в одного из полицейских пуля не попала в поясную кобуру и не застряла в пистолете Smith & Wesson M&P. Благодаря этому мужчина отделался лишь ушибом.

В мае сообщалось о полицейском, чью жизнь спас ремень. Преступник выстрелил в офицера из пистолета, но пуля застряла в застежке ремня.

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