Незнакомцы пришли на день рождения пятилетней девочки и спасли ей праздник

В валлийском городе Абертиллери, графство Гвент, отец позвал незнакомцев на день рождения пятилетней дочери и спас ей праздник. Об этом сообщает местный новостной портал Wales Online.

Страдающая аутизмом девочка по имени Реми праздновала день рождения в детском развлекательном центре Eden Play Centre. Родители пригласили на праздник десять ее друзей, однако только двое их них смогли приехать. По словам 40-летнего отца девочки Пиджея Робинса (PJ Robins), два гостя позвонили и предупредили, что заболели, а остальные не вышли на связь.

«Очень жаль, что другие даже не потрудились ответить на приглашение, — добавил Робинс. — В какой-то момент Реми повернулась и спросила: "Мама, где все мои друзья?". Это было как удар ножом в сердце».

Британец зашел в группу местных жителей на Facebook и написал: «Пожалуйста, если у вас есть ребенок такого же возраста, как моя дочь, и немного свободного времени, помогите нам спасти вечеринку. Вам не нужно ничего покупать, мы не ждем подарков и открыток. Все уже оплачено, тут много еды. Мы лишь хотим, чтобы дети пришли и повеселились вместе с нашей маленькой девочкой».

Публикация стала вирусной и собрала более тысячи ретвитов. На праздник приехали около 14 детей. Многие заглянули, чтобы просто пожелать Реми счастливого дня рождения. «Реми слегка смутилась, — вспоминает Робинс. — Сначала у нее было два гостя, а потом вдруг нагрянули другие люди. И все они поздравляли ее с праздником».

«Она озиралась по сторонам с выражением на лице: "Что происходит?" — говорит отец со смехом. — Спасибо всем, кто привел детей к нам на праздник».

В 2018 году шестилетний мальчик Тедди из города Тусон в американском штате Аризона пригласил одноклассников на вечеринку в честь дня рождения, однако на нее никто не пришел. Мать рассказала историю в сети, после чего пожалела о неожиданно свалившейся на их семью популярности.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!