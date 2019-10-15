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Россияне назвали самые скучные профессии

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Россияне назвали профессию охранника самой скучной (13 процентов опрошенных). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Мужчины чаще женщин отмечали рутинность работы охранника (17 и 11 процентов соответственно). Кроме того, россияне считают скучными профессии бухгалтера (девять процентов), продавца (пять процентов), уборщика (четыре процента) и библиотекаря (три процента).

Восемь процентов респондентов отметили, что любая деятельность скучна, если она нелюбима. При этом, согласно данным исследования, женщины чаще мужчин придерживаются мнения, что скучных профессий не существует (15 и 11 процентов соответственно).

В сентября сообщалось, что самыми перспективными профессиями будущего старшеклассники, студенты и их родители считают IT-специальности (77 процентов учащихся и 69 процентов родителей). По мнению школьников и студентов, наибольшего успеха позволит добиться работа в области разработки искусственного интеллекта и анализа больших данных (53 процента опрошенных). Также наиболее перспективными сферами они считают разработку программного обеспечения (48 процентов) и информационную безопасность (45 процентов). В топ-3 самых перспективных профессий, по версии родителей, на первом месте — разработчики программного обеспечения, на втором — в сфере инфобезопасности и искусственного интеллекта.

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