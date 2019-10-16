Иностранным инвесторам рассказали о перспективах работы в Подмосковье

Иностранных инвесторов познакомили с нюансами размещения производства в Подмосковье в рамках делового завтрака «Собственное производство в России: вызовы и возможности». Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 16 октября.

В частности, бизнесменам рассказали о мерах господдержки, которые доступны для резидентов региона.

«В современных реалиях (...) важно информировать деловое сообщество, прежде всего, иностранное, о том, что в Московской области можно эффективно и безопасно инвестировать в развитие своего бизнеса», — рассказал заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

По его словам, в регионе есть рынки сбыта, и многие иностранные инвесторы успешно работают и развиваются в Подмосковье.

В свою очередь, заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов отметил, что в регионе работают компании из более чем 30 зарубежных стран. По его словам, общий объем иностранных инвестиций оценивается 16 миллиардов евро.