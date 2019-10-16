В Ватикане создали электронные четки с умным крестом

В Ватикане представили электронные молитвенные четки eRosary. Гаджет представлен на странице организации «Всемирная молитвенная сеть папы римского».

Устройство сопрягается со смартфоном на iOS и Android через приложение «Кликни, чтобы помолиться» (Click to Pray). Активировать носимые на руке четки можно жестом — перекрестившись.

Браслет состоит из 10 бусин, сделанных из гематита и черного агата, а также креста со встроенным сенсором, собирающим информацию о здоровье пользователя подобно умным часам.

Четки будут продаваться по цене в 99 евро (около 7 тысяч рублей).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!