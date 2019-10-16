Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске

На железнодорожной станции в Северодвинске обнаружены трое сотрудников посольства США в России, не предоставившие необходимые документы для пребывания в этом городе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

По информации телеканала, это военно-морской атташе Уитситт Уильям Кертис, атташе Арриола Джерри Энтони и военный атташе по фамилии Данн. Американцев обнаружили 14 октября в поезде. Их подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране; данное нарушение, согласно КоАП, влечет наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы государства.

Северодвинск является территорией, где регламентировано пребывание иностранцев, отмечает РЕН ТВ.

Под Северодвинском расположен поселок Ненокса, где находится полигон Минобороны, на котором в августе произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Также в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России.

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