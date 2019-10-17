Роуд-шоу Подмосковья стартовало в Испании

Роуд-шоу Подмосковья началось в Испании, делегацию возглавляет заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 17 октября.

Он отметил, что удалось достичь договоренностей о встречах с производителями автокомпонентов. Подмосковье заинтересовано в предоставлении производственных площадей на своей территории, сказал он.

По его словам, проведены также переговоры о возможностях сотрудничества в фармацевтическом сегменте. Он подчеркнул, что в первый день мероприятия обсуждались и форматы культурного взаимодействия.

В свою очередь, советник председателя автономного сообщества Мадрид Эухения Карбайедо отметила общность вызовов, которые стоят перед регионами.

В первый день мероприятия подмосковная делегация посетила инновационный производственный центр Coexpan.