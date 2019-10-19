Финская журналистка описала впечатления от российского плацкарта

Журналистка из Финляндии Йенни Йесканен провела сутки в плацкартном вагоне по пути из Санкт-Петербурга в Мурманск и написала о своих впечатлениях в газете Helsingin Sanomat. Перевод статьи опубликовал сайт «ИноСМИ».

Главное, что удивило путешественницу — внешний вид попутчиков. «Россияне, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах», — написала Йесканен. Она отметила, что раньше такого не видела.

Сам вагон напомнил ей хостел, потому что в нем ехали вперемешку и мужчины, и женщины. При этом журналистке повезло — ее попутчики вели себя тихо, хоть она и боялась провести сутки с шумной компанией «любителей выпить». «Со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые ехали в одиночку», — написала она.

Йесканен удивил аппетит пассажиров. «Достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе», — удивилась журналистка. Сама она попробовала купить пирожки на одной из станций, но была разочарована. «Тесто получилось сыроватым. Начинка — одно название», — отметила путешественница.

Ее также поразила природа, которую она увидела из окна поезда. «Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!», — написала Йесканен. Само путешествие длиной в сутки далось ей легко, за это время она успела прочесть 300 страниц книги.

17 октября пассажирка рейса авиакомпании British Airways из Ванкувера в лондонский аэропорт Хитроу возмутилась «по-настоящему жалкой» поданной ей едой и пожаловалась на нее в соцсетях. Ей достался «обычный тофу с простым рисом и кукурузным початком из консервной банки». Представитель British Airways ответил на твит, согласившись, что еда выглядела «немного печально».

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