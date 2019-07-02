Пассажир пристыдил авиакомпанию за похожий на собачью еду обед

Пассажир авиакомпании British Airways сравнил обед, подаваемый на борту самолета, с собачьей едой. Об этом сообщает The Sun.

По словам Эрика Бухера, он заплатил за билет на рейс из Хьюстона в Лондон 700 фунтов стерлингов (около 56 тысяч рублей), однако еда не оправдала его ожиданий. Он опубликовал снимок курицы в сливочном соусе с овощами в Twitter.

«Осторожнее, British Airways. Если будете продолжать в том же духе, то никогда не получите звезду Мишлен», — написал Бухер с сарказмом, добавив, что обед выглядел отвратительно и был совершенно невкусным.

Представители авиакомпании связались с мужчиной и принесли извинения за доставленные неудобства. Однако в этом же письме British Airways заявили, что гордятся питанием, предлагаемым в их самолетах, и вложили в него большие средства.

Это не первый случай, когда клиенты British Airways жалуются на качество еды на борту. Так, в феврале другой пассажир, который являлся членом программы лояльности BA Executive Gold, пожаловался на завтрак, предложенный ему в самолете. Бизнесмен Эндрю рассказал, что заплатил за билеты из Лондона в Майами и обратно 1,2 тысячи фунтов стерлингов, но на завтрак ему принесли сухую булку с маслом.

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