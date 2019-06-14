Пассажир возмутился из-за прошлогодней еды на борту самолета

Пассажира возмутила дата производства вегетарианского блюда, которое он заказал себе на обед во время перелета из Далласа в Лондон рейсом авиакомпании American Airlines. Об этом сообщает The Sun.

Когда мужчина получил приготовленные на пару овощи с красным рисом карри, он обратил внимание на дату производства блюда — 11 февраля 2018 года. Возмущенный пассажир отказался от этой еды и обратился к бортпроводнику с просьбой заменить его блюдо. «Я съем это, если вы отправите меня на Марс, но не во время полета из Далласа в Хитроу!» — заявил мужчина.

Посовещавшись, члены экипажа попытались убедить путешественника, что указанная на упаковке дата не являлась датой производства продукта. Также вместо риса карри пассажиру предложили пасту из стандартного меню, на которую он согласился.

Представитель American Airlines заявил, что столь длительное хранение специального питания — норма в индустрии, хотя в авиакомпании и стараются сократить его до 40-60 дней.

Ранее в июне пассажир авиакомпании United Airlines признался, что его едва не стошнило, когда он обнаружил плесень в обеде, поданном на борту самолета. По словам Джейми Лунде, инцидент произошел на рейсе из Денвера в Лос-Анджелес. Мужчина приобрел коробочку со снеками у бортпроводника, а когда открыл хумус, увидел там плесень.

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