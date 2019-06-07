Россиянин нашел стекло в обеде на борту самолета и возмутился

Путешественник из России обнаружил в обеде, подаваемом на борту самолета греческих авиакомпаний Ellinair, осколок стекла. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам москвича Сергея Афанасьева, летевшего в Грецию, стекло попалось ему в горячем питании. «Хорошо, что мне оно попало на зуб. Я его сразу почувствовал и выплюнул в салфетку», — поделился россиянин.

После этого турист позвал стюардессу и составил рапорт. Сотрудники авиакомпании принесли ему извинения, однако заявили, что еду им поставляет кейтеринг в Москве.

Теперь Афанасьев намерен подать заявление в Роспотребнадзор и пожаловаться на компанию, поставлявшую еду на этот рейс.

В феврале австралиец Брэдли Баттон, летевший в Мельбурн авиакомпанией Singapore Airlines, обнаружил в обеде, который подавали на борту самолета, крупный осколок человеческого зуба.

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