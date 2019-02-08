Пассажир-бизнесмен пристыдил авиакомпанию за засохшую булку на завтрак

Пассажир авиакомпании British Airways и член программы лояльности British Airways Executive Gold пожаловался на завтрак, который ему предложили на борту самолета. Об этом сообщает The Sun.

49-летний лондонский бизнесмен Эндрю рассказал в социальных сетях, что он заплатил за билеты из Лондона в Майами и обратно 1,2 тысячи фунтов стерлингов (100 тысяч рублей), однако не получил за эти деньги должного обслуживания.

По его словам, вместо нормального завтрака ему преподнесли засохшую булку, намазанную маслом. «Это было самое настоящее издевательство. Просто позор, — возмущался он. — Я был шокирован этим завтраком, учитывая стоимость билета».

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Путешественник также добавил, что качество пищи, предлагаемой в самолетах British Airways, начало резко ухудшаться еще пять лет назад, а после этого случая ему пришлось пожаловаться представителям авиакомпании.

«Мы общаемся с нашим клиентом и приносим свои извинения за то, что не оправдали его ожиданий. С февраля мы улучшили питание для участников программы World Traveler Plus», — прокомментировал ситуацию агент British Airways.

В декабре 2018 года 69-летняя Энн Фретт пожаловалась на British Airways после того, как провела восьмичасовой полет возле кресла, залитого чужой мочой. По ее словам, она летела с дочерью из Лондона в Бостон. После посадки бортпроводницы попросили их пересесть в другую часть самолета, чтобы разместить VIP-пассажиров. В результате Фретт с дочерью пришлось сидеть весь полет рядом со зловонным креслом.

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