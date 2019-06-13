Плесень в обеде на борту самолета ужаснула пассажира и пользователей сети

Пассажир авиакомпании United Airlines признался, что его едва не стошнило, когда он обнаружил плесень в обеде, подаваемом на борту самолета. Об этом он рассказал в Instagram.

По словам Джейми Лунде, инцидент произошел на рейсе из Денвера в Лос-Анджелес. Мужчина приобрел коробочку со снеками у бортпроводника, а когда открыл хумус, увидел там плесень.

«Меня практически стошнило, когда я это увидел. Я позвал стюардессу, и она взяла мою карточку, чтобы вернуть деньги, но даже не забрала заплесневевший хумус. А потом я заметил, что вместо компенсации средств они дважды сняли деньги с моей карты!» — пожаловался Лунде.

Пользователей сети возмутило такое поведение сотрудников United Airlines. «Просто омерзительно», — написал один из них. «Отвратительно! United Airlines, вы должны это исправить», — заметил другой комментатор. «Это же эмоциональный стресс. Вам следует обратиться в суд», — посоветовал третий подписчик.

Это не первый случай, когда пассажиры авиакомпаний обнаруживают в своих обедах на борту самолета плесень или другие нежелательные предметы. Например, 7 июня путешественник из России нашел в обеде, подаваемом бортпроводниками греческих авиакомпаний Ellinair, осколок стекла.

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