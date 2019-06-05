Названы авиакомпании с лучшей едой на борту

Онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» составил рейтинг зарубежных авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для этого специалисты проанализировали 27,5 тысячи отзывов пассажиров на сайте онлайн-сервиса.

Выяснилось, что больше всего россиянам нравится еда авиакомпании Uzbekistan Havo Yullary, которая набрала 9,54 из 10 баллов в рейтинге. Перевозчика хвалят за большие порции, разнообразие еды и наличие в меню алкоголя.

На втором месте списка оказалась азербайджанская Azerbaijan Hava Yollary (9,35 балла). В самолетах этой авиакомпании пассажиры отмечают наличие вина и неограниченное количество чая и кофе.

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Третью позицию заняла Turkish Airlines (9,08 балла), кухня которой отличается «восточными нотками».

Кроме того, в перечень компаний, предлагающих самую вкусную еду, вошли немецкая Lufthansa (9,01 балла), казахстанская Air Astana (8,98), грузинская Georgian Airways (8,78), греческая Ellinair (8,78), таджикистанская Somon Air (8,78), греческая Aegean Airlines (8,77), молдавская Air Moldova (8,72).

Ранее сервис «Туту.ру» составил рейтинг российских авиакомпаний с лучшим питанием на борту. Лидером оказался перевозчик S7.

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