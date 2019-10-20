В России придумали новый способ борьбы с недоливом на АЗС

Росстандарт разрабатывает специальный прибор, позволяющий зафиксировать даже один процент недолива топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом в воскресенье, 20 октября, «Российской газете» сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

По его словам, Росстандарт планирует внести в правительство законопроект, который позволит проводить комплексные и внезапные проверки АЗС и выявлять случаи мошенничества с топливом. Он рассказал, что сейчас действует старый ГОСТ 1989 года, который не регулирует использование специальных вредоносных программ, обманывающих расходомер. Новый ГОСТ собираются утвердить в первом полугодии 2020 года.

Абрамов пояснил, что счетчик, к примеру, может показывать 30 литров залитого топлива, а по факту в баке будет 29,7 литров. И такое происходит в разной степени практически на каждой пятой заправке.

Глава Росстандарта добавил, что «тайные покупатели» ведомства, проверяющие АЗС, будут иметь при себе спецприбор, фиксирующий недолив топлива от одного процента. Разработка техники уже ведется.

Ранее сообщалось, что девять процентов топлива на российских заправках является некачественным фальсификатом. Это около шести миллионов тонн. В 2015 году доля контрафакта составляла порядка 20 процентов.

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