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В РПЦ назвали альтернативу смертной казни

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Введение смертной казни не остановит преступников, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам священнослужителя, есть множество примеров, когда при расследовании преступлений были совершены ошибки. «Люди могут признаваться под пытками, кто-то под психологическим воздействием, кто-то по иным причинам, и только спустя годы выяснялось, что виноват был совсем другой человек», — сказал он.

Митрополит утверждает, что намного эффективнее следить за потенциальными маньяками и насильниками в социальных сетях. Он отметил, что по материалам, которые находятся в сети, правоохранительные органы должны «выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления».

11 октября на странице Госдумы «ВКонтакте» появился опрос, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. 80 процентов участников голосования поддержали возвращение высшей меры наказания.

Об отмене моратория на смертную казнь в России заговорили после убийства в Саратове девятилетней Лизы. Школьницу задушил четырежды судимый Михаил Туватин.

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