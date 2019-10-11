Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни. Соответствующий опрос опубликован на странице Госдумы во «ВКонтакте» в пятницу, 11 октября.

Модераторы предваряют пост историей об убийстве в Саратове девятилетней девочки. Подозреваемым в совершении преступления является мужчина, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.

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«Ужасная трагедия в Саратове. Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, которая пропала 9 октября. Он уже дает признательные показания по обстоятельствам преступления», — говорится в посте.

На странице приводятся комментарии парламентариев относительно случившегося. Так, депутат Ольга Алимова от КПРФ призывает вернуть смертную казнь в Россию. «Заигрались в демократию и толерантность», — написала она на своей странице в Facebook, сопроводив пост снимком виселицы.

Это мнение поддерживает и депутат от «Единой России» Евгений Примаков. Его коллега по фракции Ольга Баталина призвала принимать серьезные решения «только на спокойную голову».

Ранее в пятницу сообщалось, что жители Саратова вышли на стихийный митинг и потребовали выдать им убийцу девочки.

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