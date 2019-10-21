В США обнаружили долларового миллиардера из Украины

Уроженец Украины Влад Шмунис, проживающий в США, стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes.

Шмунис увеличил состояние после сделки своей компании RingCentral с компанией Avaya, поставляющей телекоммуникационное оборудование. RingCentral выплатит Avaya 500 миллионов долларов, а также инвестиции в привилегированные акции на 125 миллионов долларов. Компания Шмуниса получит доступ к 100 миллионам пользователей.

После сделки акции компании выросли в цене на 28%. Сейчас рыночная капитализация компании превышает 14 миллиардов долларов.

RingCentral, штаб квартира которой находится в Калифорнии, предоставляет услуги по облачной коммуникации для предприятий, в том числе по видеоконференциям, обмену сообщениями и телефонной связи.

Состояние Влада Шмуниса оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Шмунис переехал из Одессы в Калифорнию с семьей в 1970-х годах. Там он окончил Университет штата Калифорния в Сан-Франциско со степенью магистра в области компьютерных наук. В 1992 году основал компанию по разработке программного обеспечения для корпоративных коммуникаций Ring Zero Systems. Ring Zero в 1998 году выкупила Motorola, и Шмунис создал в 99-м RingCentral вместе с партнером Владом Вендровым.

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