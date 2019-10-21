Народный артист Андрей Смирнов призвал убрать из мавзолея «****** Ленина»

Красная площадь должна стать главной торговой площадкой Москвы, из мавзолея необходимо вынести «германского шпиона» Владимира Ленина и перехоронить «всех тех бандитов, которые лежат вдоль кремлевской стены». С такими предложениями выступил народный артист России Андрей Смирнов, передает «Тайга.инфо».

«Все равно в России придет момент, когда, во-первых, вынесут это ****** [жалкое существо] из мавзолея, похоронят его, я не знаю, в Ульяновске; хотя мать его похоронена где-то в другом месте. Или построят какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль кремлевской стены. А ведь там лежат люди, которые убивали, грабили», — заявил Смирнов.

Кинематографист назвал Ленина «германским шпионом», спонсировавшим Красную гвардию при помощи финансов немецкого Генштаба. «Это позорище. До сих пор люди ходят туда ему поклоняться», — возмутился он.

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По словам Смирнова, Россия до сих пор «живет в совке» из-за того, что улицы многих городов носят имена коммунистических деятелей — Ленина, Феликса Дзержинского, Моисея Урицкого: «России все равно предстоит ото всего этого избавиться. Все это должно быть переименовано. Ну, слушайте, в каждом селе стоит памятник этому уроду, который изменил историю России, превратив ее в кошмар полный».

Режиссер также признался, что ему хочется разбить стекло автомобиля, если он видит на нем наклейку «Можем повторить!», относящуюся к празднованию Дня Победы. «Этот день должен быть не днем воинствующего милитаризма и угрозы, а днем скорби. Он должен быть выходным днем, но проводить мы его должны на кладбище», — подчеркнул он.

Андрей Смирнов — режиссер фильмов «Белорусский вокзал», «Жила-была одна баба», «Верой и правдой» и «Осень». Он также снялся в картинах «Дневник его жены», «В круге первом», «Девять дней одного года», «Мечты идиота», «Елена», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и в еще не вышедшей ленте «Ампир V». Звание народного артиста России получил в 2003 году.

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