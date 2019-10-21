Клинтон опубликовала пародийное письмо Хрущеву в стиле Трампа

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опубликовала шуточное письмо, направленное якобы от американского экс-президента Джона Кеннеди первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву в разгар Карибского кризиса 1962 года. Соответствующий пост появился в Twitter.

В тексте, который Клинтон, по ее словам, «нашла в архивах», звучит призыв выполнить американские требования. «Дорогой премьер Хрущев. Не будь мудаком, ок? Убирайте свои ракеты с Кубы. Все скажут: "Ура, Хрущев, ты лучший". Но если ты этого не сделаешь, все такие [скажут] "Какой же придурок!" и назовут твою мусорную страну "советская мозоль" (bunion звучит созвучно слову union — союз — прим. «Ленты.ру»). После этого Кеннеди якобы говорит, что этими действиями Хрущев «сдавил его орешки» и обещает позже «звякнуть».

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп направил письмо в день начала турецкой операции в Сирии. В нем он призвал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир». Турецкий лидер выбросил это письмо в мусор.

Карибский кризис — резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода холодной войны — вызвало расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 километрах от США.

9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции «Анадырь» на Кубу по инициативе советского лидера Хрущева привезли первые советские баллистические ракеты. Позднее были доставлены ядерные боезаряды.

Эта операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу.

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