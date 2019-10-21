В России устали бороться с отмыванием денег

Банки и другие финансовые компании предложили Центробанку смягчить нормы и правила борьбы с легализацией преступных доходов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Среди обратившихся к регулятору, помимо банков, — брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и платежные системы. Они предлагают отменить те действующие нормы и положения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которые, на их взгляд устарели и мешают работе и функционированию рынка.

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Всего отменить планируется 27 норм. Большая часть из них касается идентификации клиентов. В частности, предлагается не запрашивать разрешения на пребывание в России у клиентов-иностранцев, снизить порог суммы транзакции, для которой не надо устанавливать конечного бенефициара, и не распространять действие «антиотмывочного» закона (115-ФЗ) на страховые компании и инвестиционных советников.

Банки и другие финансовые организации ранее неоднократно жаловались на сложность исполнения 115-ФЗ и предлагали всяческие послабления. В частности, недавно ЦБ обещал пересмотреть подход к оценке компаний-заемщиков, чтобы снизить риск их необоснованного включения в черный список.

Нынешние изменения планируется осуществить в рамках нормативной «гильотины», инициированной весной правительством. В рамках нее из законодательства должны быть исключены устаревшие нормы, а новые будут регулярно проходить проверку на актуальность.

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