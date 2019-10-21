Раскрыто предназначение секретного кармана на мундире принца Гарри

Принц Гарри попросил добавить к его мундиру, в котором он появился на свадьбе своего брата принца Уильяма и Кейт Миддлтон, секретный карман. Об этом сообщает Mirror.

По словам представителя ателье Kashket and Partners, пошившего мундир, карман понадобился Гарри для того, чтобы положить в него кольцо, которое его брат должен был надеть на палец Миддлтон.

На свадьбе Гарри был шафером, одной из главных обязанностей которого является доставка кольца на церемонию. Однако на мундире принца не были предусмотрены карманы, поэтому Гарри попросил добавить секретный карман для кольца, который не виден окружающим.

«Гарри переживал, что кольцо может выпасть, когда он будет приветствовать толпу, поэтому попросил добавить секретное отделение. Братья хотели, чтобы церемония прошла максимально без напряжения», — рассказал представитель Kashket and Partners.

В сентябре стало известно, что Герцога Сассекского Гарри обеспокоил зеркальный пол, который его двоюродный брат Питер Филлипс намеревался установить на своей свадьбе десять лет назад.

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