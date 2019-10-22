Легендарный российский мотоцикл продадут американцам вместе с дровами

Российский производитель мотоциклов Ural представил лимитированную серию Adventure, доступную исключительно на рынке США. Об этом сообщает Motor.ru.

Тираж мотоцикла будет ограничен 20 экземплярами. От базовой версии он отличается красно-белой расцветкой с надписью «Урал приключение» на коляске, сиденьем синего цвета, иной выхлопной системой и регулируемыми амортизаторами. Вместе с мотоциклом каждый покупатель получит палатку и связку дров. Стоимость Ural Adventure составляет 16 тысяч долларов (1,15 миллиона рублей).

Мотоцикл оснащен оппозитным двигателем объемом 750 кубических сантиметров, обеспечивающим мощность в 42 лошадиные силы, и четырехступенчатой коробкой передач.

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США, Канада, Австралия и страны Евросоюза являются основными рынками сбыта для Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ), куда экспортируется до 97 процентов производимых мотоциклов. В России и СНГ продаются лишь около трех процентов «Уралов».

В январе 2017 года в США поступила в продажу специальная версия мотоциклов Ural Ambassador Limited Edition, посвященная 75-летию ИМЗ. В комплекте с мотоциклом поставлялся уникальный аксессуар — аптечка с бутылочкой водки под названием First Aid («Первая помощь»), банкой сардин и жвачкой. Отдельно приобрести аптечку в Соединенных Штатах было нельзя.

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