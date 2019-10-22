Курды и турки устроили массовую драку в Германии

В массовой драке между курдами и турками в немецком городе Херне приняли участие более 60 человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Die Welt.

Инцидент произошел в понедельник в федеральной земле Северный Рейн-Вестфаллия. Участники использовали дубинки и палки, также сообщается о том, что у кого-то из них в руке был нож — но холодное оружие в итоге не применялось. В результате драки пострадал и был госпитализирован один человек — ее вовремя остановили полицейские при помощи перцовых спреев.

Сообщается, что правоохранителям удалось опознать нескольких участников, но задерживать пока никого не стали.

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В этой федеральной земле уже несколько раз за последнюю неделю происходили стычки курдов с турками — на прошлой неделе курды, участвовавшие в демонстрации против турецкой военной операции в Сирии, разгромили турецкое кафе. Тогда в массовой драке пострадали пять человек.

Отношения между народами обострились после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии.

Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и другими курдскими вооруженными формированиями. США, ранее поддерживавшие курдов, заявили о том, что выводят свои войска из зоны действий турецких войск.

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