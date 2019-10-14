В Европе захотели остановить наступление Турции

Европейскому союзу стоит осудить турецкую военную операцию в Сирии и прекратить поставки вооружений Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече со своими коллегами из других стран ЕС в Люксембурге, сообщает Reuters.

«Это наступление приведет к серьезному гуманитарному кризису», — сказал Ле Дриан. Он добавил, что Франция ожидает от других европейских государств твердой позиции по поводу экспорта оружия в Турцию, а также призывает США созвать внеочередную встречу международной коалиции по борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство».

Такую же позицию занимает Германия: министр иностранных дел Хайко Маас сообщил о том, что ФРГ уже остановила экспорт в Турцию любого оружия, которое может быть использовано в Сирии.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отреагировал на эти заявления и меры, сказав, что его страну не страшат любые запреты. «Неважно, что кто-либо делает, неважно, эмбарго на оружие или что угодно — это лишь усилит нас», — заявил он немецким журналистам.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против курдских вооруженных группировок и «Исламского государства». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира».

За 2018 год Германия продала Турции вооружения общей стоимостью 243 миллиона евро. Это почти треть немецкого военного экспорта. Продажи за 2019 год объемом в 184 миллиона евро сделали Анкару самым большим покупателем военной продукции Берлина.

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