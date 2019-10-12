Стало известно о планах курдов просить помощи у России вместо США

Отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) намерены просить помощи у России взамен США. Об этом заявил главнокомандующий формированиями Мазлум Абди в разговоре с заместителем американского спецпредставителя в международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России) Уильямом Робаком, передает CNN со ссылкой на правительственный документ.

Согласно этому документу, Абди обвинил США в предательстве и аморальном поведении. Он призвал американскую сторону помочь СДС остановить атаку турецкой армии или же позволить заключить им сделку с режимом президента Сирии Башара Асада и Россией. По словам главнокомандующего, российские самолеты установят над северо-восточной Сирией бесполетную зону и таким образом помешают Турции проводить атаки с воздуха.

Издание со ссылкой на представителей администрации отмечает, что США не хотят, чтобы курды обращались к России за помощью.

Ранее сообщалось, что лидер Демократической партии Курдистана в Ираке Масуд Барзани обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой защитить курдов в Сирии. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не бросает курдов и будет продолжать оказывать им помощь.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».

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